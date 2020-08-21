"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности

Украинская певица Ольга Цибульская разместила в сети фото, на котором запечатлена с оголенным бедром – артистка позирует в кадре, сидя за столиком в кафе.

Цибульская: Ты или дрель, или роза Фото: Olya Tsibulskaya / Facebook

Украинская певица Ольга Цибульская 20 августа на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена на летней террасе кафе.

Артистка позирует в кадре, сидя на табурете, обнажив бедро.

"Мой сказал, что я очень секси. Сексуальность – это выбор каждой женщины. Ты или дрель, или роза. Выбирай – цвести и пахнуть или делать дырку в его голове", – подписала она фото.

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".