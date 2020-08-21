"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности

Украинская певица Ольга Цибульская 20 августа на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена на летней террасе кафе.
Артистка позирует в кадре, сидя на табурете, обнажив бедро.
"Мой сказал, что я очень секси. Сексуальность – это выбор каждой женщины. Ты или дрель, или роза. Выбирай – цвести и пахнуть или делать дырку в его голове", – подписала она фото.
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Оціни фотку від 1 до 10 * * Мій сказав, що я дуже сексі, коли посміхаюсь * * Завдяки роботі я постійно з людьми І чим далі, тим більше помічаю, що сексуальність - це вибір кожної жінкии або дрель, або трояндаВибирай. Цвісти і пахнути чи робити дірку в його головіКажуть, чоловікам з діркою в голові не хочеться нічого * * #summer2020
Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".