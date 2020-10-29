Дуда о протестах против запрета абортов: Я понимаю женщин

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Конституционный суд страны доработает свое решение об ужесточении антиабортного законодательства.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его огорчила ситуация с запретом абортов в стране. Об этом он рассказал в интервью Polsat News, которое вышло 28 октября.

"Я понимаю протестующих женщин. Я чувствую эту ситуацию, хотя все знают, что я против евгенических абортов, я об этом много раз упоминал", – сказал президент страны.

Он высказал мнение, что Конституционный суд доработает норму, которая запрещает аборты даже в случае выявления неизлечимой болезни у плода.

Polsat News отмечает, что дочь Дуды Кинга Дуда выступила против запрета абортов.

"Я горжусь своей дочерью. Я знаю, что в этой сложной ситуации было непросто говорить, у нее есть свое мнение и она его выразила. Я здесь более консервативен, она более либеральна, но она взрослая и имеет на это право", – отметил президент Польши.



22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности, говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Женщинам запретили прерывать беременность даже в случае, если у плода неизлечимое заболевание. После обнародования решения Конституционного суда поляки вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор.