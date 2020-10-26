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"Блокируем города". В Польше протестующие против запрета абортов перекрывают дороги и улицы

Конституционный суд Польши ужесточил антиабортное законодательство. После этого по всей стране начались акции протеста.

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Протестующие в Варшаве заблокировали несколько улиц
Протестующие в Варшаве заблокировали несколько улиц
Фото: EPA

В Польше как в небольших городах, так и в столицах воеводств протестуют против решения Конституционного суда об ужесточении законодательства об абортах. Об этом 26 октября сообщает Polsat News.

"Мы блокируем города: автомобилями, велосипедами, пешком", – заявили организаторы. 

По информации издания, первые акции начались после 15.00 на дорогах Закопане. После 16.00 список населенных пунктов, где происходят протесты, начал расширяться.

Протестующие в Варшаве заблокировали несколько улиц. Толпы двигались по проезжей части, собираясь на перекрестках и развязках, блокируя проезд, говорится в сообщении.

Не менее 1 тыс. человек в Кошалине с 16.00 блокируют транспортные развязки, гуляя по пешеходным переходам.

В Люблине группы из нескольких десятков человек, идя по пешеходным переходам, перекрывают проезд в центре города в нескольких местах. Время от времени они пропускают машины, но все равно создают большие пробки.

Демонстрации, в том числе блокирование улиц, происходят также во Вроцлаве, Кракове, Шецине, Ополе, Белостоке, Познани и других городах.

22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности, говорится в решении, опубликованном на сайте суда. 

Конституционный суд ужесточил антиабортное законодательство – женщинам запретили прерывать беременность даже в случае, если у плода неизлечимое заболевание. Как пишет Onet, по этой причине в Польше делали подавляющее большинство абортов: 1074 из 1110 проведенных в 2020 году.

Теги: Польша, автомобили, протесты, Конституционный Суд, Варшава, беременность, Краков, женщины, Вроцлав, демонстрации, блокирование
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