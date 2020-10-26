Украинки поддержали протесты против запрета абортов в Польше. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
26 октября перед посольством Польши в Киеве прошла акция в поддержку женщин Польши, которые выступают против ужесточения законодательства об абортах, фотографии опубликовало агентство EPA.
В акции участвовали активистки движение Femen. 22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности, говорится в решении, опубликованном
на сайте суда. Женщинам запретили прерывать беременность даже в случае, если у плода неизлечимое заболевание. После обнародования решения Конституционного суда поляки вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор.