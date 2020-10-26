Украинки поддержали протесты против запрета абортов в Польше. Фоторепортаж

Сегодня 17.29

Конституционный суд Польши ужесточил антиабортное законодательство, запретив женщинам прерывать беременность даже в случае, если у плода неизлечимое заболевание; теперь аборты разрешены только в случае изнасилования, инцеста или при угрозе жизни матери.