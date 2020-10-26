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Украинки поддержали протесты против запрета абортов в Польше. Фоторепортаж

Сегодня 18.01
26 октября перед посольством Польши в Киеве прошла акция в поддержку женщин Польши, которые выступают против ужесточения законодательства об абортах, фотографии опубликовало агентство EPA. В акции участвовали активистки движение Femen. 22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности, говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Женщинам запретили прерывать беременность даже в случае, если у плода неизлечимое заболевание. После обнародования решения Конституционного суда поляки вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор.
Теги: Киев, Украина, Польша, протесты, Femen, аборт, беременность, женщины, акция
 

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