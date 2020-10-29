"Любую причину можно пережить". Нардеп от "Слуги народа" высказался за полный запрет абортов

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Камельчук считает, что аборты должны быть разрешены только в случае угрозы жизни женщины.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук выступил в поддержку решения Конституционного суда Польши об ужесточении условий для проведения абортов. Об этом он сказал в эфире канала "Наш" 29 октября.

"Я эту идею – запрет абортов – поддерживаю. Это моя личная позиция. По моему мнению, это, как ни крути, убийство. Есть исключения в мировой практике, которые говорят: когда есть четко определенная угроза жизни женщины, тогда под присмотром врачей это может быть проведено. Но эти вещи должны быть очень четко прописаны..." – сказал Камельчук.

Журналистка напомнила о случаях нежелательной беременности или беременности в результате изнасилования, однако депутат считает, что это не может быть достаточным основанием для аборта.

"Моя позиция, что рождение ребенка – это что-то такое нерушимое, что нельзя сравнивать с началом, по какой причине это произошло. Более того, любую причину можно пережить, но осознание того, что у тебя мог быть ребенок и ты его своими руками убила, – вряд ли, потому что это намного сложнее, чем все причины", – сказал нардеп.

По словам Камельчука, для него разрешение на аборты "где-то на таком же уровне, как разрешить проституцию".

22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше, которые продолжаются до сих пор.