В Одессе активистка Femen разделась под генконсульством Польши в знак солидарности с польскими женщинами

Протестующая активистка Femen перебросила через забор генконсульства Польши в Одессе красную и белую вешалки. Она заявила, что поддерживает польских женщин в праве на свободу распоряжаться собственным телом.

На теле женщины была надпись на английском "Мое тело – мой выбор" Фото: dumskaya.net

В Одессе под генконсульством Польши активистка движения Femen обнажилась в знак солидарности с польскими женщинами, выступающими за отмену запрета на аборты в стране. Об этом пишет "Думская".

На теле женщины была надпись на английском "Мое тело – мой выбор".

Издание отмечает, что правоохранители не задерживали женщину, только попросили не нарушать общественный порядок.

Протестующая перебросила через забор консульства красную и белую вешалки, затем оделась и ушла.

"Мы здесь ради польских женщин, чтобы поддержать их в праве на свободу распоряжаться собственным телом. И пусть земля горит под ногами польского правительства, пока они не отменят этот закон", – заявила она.

22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности, говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Женщинам запретили прерывать беременность даже в случае, если у плода неизлечимое заболевание. После обнародования решения Конституционного суда поляки вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор.