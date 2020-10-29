"Хотели у нас революцию устроить, а получили сами". Лукашенко прокомментировал протесты в Польше

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, в Польше на протесты вышли женщины, крестьяне и рабочие.

Лукашенко: Я им говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Польше сложилась "непростая ситуация". Об этом 29 октября сообщила пресс-служба главы государства.

"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами... Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты [запретили] Это был спусковой крючок", – сказал Лукашенко.

Он считает, что в Польше большой разрыв между богатыми и бедными, это привело к возмущению людей.

"Это все в кучу собралось, а дальше – спусковой крючок: для крестьян – пушнина, для женщин – аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", – заявил президент Беларуси.

22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности, говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Женщинам запретили прерывать беременность даже в случае, если у плода неизлечимое заболевание. После обнародования решения Конституционного суда поляки вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор.