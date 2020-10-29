Лукашенко: Наш друг Володя Зеленский потерпел сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление

Украинским властям и президенту страны Владимиру Зеленскому не стоит реагировать на протесты в Беларуси, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко: Не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерпел "сокрушительное поражение" на прошедших местных выборах. Об этом 29 октября сообщает сайт президента Беларуси.

Комментируя общественно-политическую обстановку в Украине, Лукашенко сказал, что в стране есть "значительные проблемы в отношениях между населением и властью".

"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление", – считает Лукашенко. (Подсчет голосов на прошедших 25 октября в Украине местных выборов еще не завершен. В президентской партии "Слуге народа" заявили, что партия лидирует на выборах в областные и районные советы, а также на довыборах в Верховную Раду. – "ГОРДОН").

По его мнению, Киев не должен реагировать на события в Беларуси.

"Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", – сказал Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Комментируя протесты в Беларуси, Зеленский говорил, что белорусским властям необходимо найти диалог со своим обществом.

"Если власть Беларуси не найдет возможности диалога со своими людьми, ее не будет", – считает президент Украины.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".