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Политтехнолога Шклярова, которого три месяца удерживали в СИЗО Минска, вывез из Беларуси спецпосланник президента США по делам заложников – СМИ

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров вернулся в США и в настоящий момент находится в американской больнице в качестве меры предосторожности, сообщает телеканал CNN.

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Шкляров женат на сотруднице Госдепа и живет в США
Шкляров женат на сотруднице Госдепа и живет в США
Фото: wikipedia.org

Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова, который три месяца провел в СИЗО Минска и был отпущен под домашний арест после вмешательства США, вывез в Соединенные Штаты специальный посланник президента Дональда Трампа по делам заложников Роджер Карстенс. Об этом 28 октября сообщил телеканал CNN.

Карстенс на этой неделе посетил Беларусь, чтобы вернуть Шклярова в США. Сначала они прилетели в Киев, где бывший заложник белорусских властей провел некоторое время со своей семьей. После этого медицинским бортом он вылетел в США, сообщает телеканал.

Сейчас Шкляров находится в больнице в качестве меры предосторожности.

В комментарии для CNN государственный секретарь США Майк Помпео заявил: "Мы с президентом ясно дали понять, что не потерпим, чтобы иностранные правительства незаконно задерживали граждан США". 

Шкляров, который имеет двойное гражданство, этим летом приехал в Беларусь навестить свою семью и друзей. Его задержали 29 июля в Минске накануне президентских выборов. Как сообщила "Немецкая волна", его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах в стране), и попытках мобилизовать вокруг Тихановского протестный электорат. По словам жены Шклярова, он в этой кампании не участвовал, однако критиковал президента Александра Лукашенко.

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал 17 августа в Twitter открытое письмо Шклярова, в котором тот рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении его и других удерживаемых в минском СИЗО. 1 сентября Шкляров из СИЗО передал изданию НВ еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились. Политтехнолог подозревает, что его заразили коронавирусом в СИЗО. Адвокат Шклярова говорил 5 октября, что у политтехнолога наблюдается посткоронавирусный синдром, а его жизнь под угрозой.

Освободить Шклярова белорусские власти призывал заместитель госсекретаря США Стивен Биган в конце августа. 3 сентября и 14 октября требование повторил Помпео.

Шкляров женат на сотруднице Госдепартамента США. Он работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Барака Обамы в 2012 году.

Теги: США, Беларусь, СИЗО, Виталий Шкляров, протесты в Беларуси
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