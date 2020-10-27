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Политтехнолог Шкляров покинул Беларусь

Следствие в отношении белорусского политтехнолога Виталия Шклярова не прекращено, сообщил его адвокат Антон Гашинский. Он намерен вернуться в Беларусь.

14 октября Шклярова отпустили под домашний арест
14 октября Шклярова отпустили под домашний арест
Фото: svoboda.org

Белорусско-американского политтехнолога Виталия Шклярова, которого 14 октября выпустили из СИЗО в Минске под домашний арест, покинул Беларусь. Об этом сообщает издание TUT.BY.

Адвокат Шклярова Антон Гашинский заявил, что следствие по уголовному делу не закончено.

"Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса. Мать осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось – Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении. То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд, безусловно, следствие звонка [государственного секретаря США Майка] Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка", – отметил защитник.

Шклярова задержали 29 июля в Минске накануне президентских выборов. Как сообщила "Немецкая волна", его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах в стране), и попытках мобилизовать вокруг Тихановского протестный электорат.

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал 17 августа в Twitter открытое письмо Шклярова, в котором тот рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям в минском СИЗО. 1 сентября Шкляров из СИЗО передал изданию НВ еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились. Политтехнолог подозревает, что его заразили коронавирусом в СИЗО. Адвокат Шклярова говорил 5 октября, что у политтехнолога наблюдается посткоронавирусный синдром, а его жизнь под угрозой.

Освободить Шклярова белорусские власти призывал заместитель госсекретаря США Стивен Биган в конце августа. 3 сентября и 14 октября требование повторил Помпео.

Шкляров женат на сотруднице Госдепартамента США. Он работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Барака Обамы в 2012 году. "Радио Свобода" сообщило, что Шкляров живет в США, а его мать проживает в Гомеле.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали Лукашенко избранным главой государства.

Теги: Беларусь, адвокат, Виталий Шкляров, протесты в Беларуси
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