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Политтехнолога Шклярова выпустили из СИЗО Минска

Белорусско-американскому политтехнологу Виталию Шклярову, которого с июля содержали в СИЗО Минска, изменили меру пресечения еще 14 октября, рассказал политолог Юрий Воскресенский.

Шкляров (на фото) чувствует себя хорошо, сообщил Воскресенский
Шкляров (на фото) чувствует себя хорошо, сообщил Воскресенский
Фото: Шкляров. / Telegram (архив)

Белорусско-американскому политтехнологу, гражданину США Виталию Шклярову изменили меру пресечения на домашний арест, его выпустили из СИЗО Минска под поручительство политолога Юрия Воскресенского. Об этом "Новой газете" сообщил сам Воскресенский. 

Информацию изданию подтвердил и адвокат Шклярова Антон Гашинский. Он сообщил, что политтехнолог больше не в СИЗО. 

По данным Воскресенского, меру пресечения Шклярову изменили еще 14 октября. Сейчас, по словам Воскресенского, политтехнолог проживает у его матери. Шкляров чувствует себя хорошо, читает книгу экс-президента РФ Бориса Ельцина "Президентский марафон", отметил собеседник "Новой газеты". 

Шклярова задержали 29 июля в Минске накануне президентских выборов. Как сообщила "Немецкая волна", его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах в стране), и попытках мобилизовать вокруг Тихановского протестный электорат. 

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал 17 августа в Twitter открытое письмо Шклярова, в котором тот рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям в минском СИЗО. 1 сентября Шкляров из СИЗО передал изданию НВ еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились. Политтехнолог подозревает, что его заразили коронавирусом в СИЗО. Адвокат Шклярова говорил 5 октября, что у политтехнолога наблюдается посткоронавирусный синдром, а его жизнь под угрозой

Освободить Шклярова белорусские власти призывал заместитель госсекретаря США Стивен Биган в конце августа. 3 сентября и 14 октября требование повторил госсекретарь США Майк Помпео. 

Шкляров женат на сотруднице Госдепартамента США. Он работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Барака Обамы в 2012 году. "Радио Свобода" сообщило, что Шкляров живет в США, а его мать проживает в Гомеле.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали Лукашенко избранным главой государства. 

Теги: США, Беларусь, СИЗО, Виталий Шкляров, протесты в Беларуси
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