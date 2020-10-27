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Правозащитник Сыс: Лукашенко требует отправить студентов в армию, а они шутят: правильно, в армию и выдать автоматы, тогда все свершится

Многие вузы в Минске на осадном положении – студенты заблокированы силовиками в зданиях и до конца занятий не могут выйти, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс.

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Сыс: В Беларуси сегодня самый брутальный страх потерять работу
Сыс: В Беларуси сегодня самый брутальный страх – потерять работу
Фото: spring96.org

В Беларуси уже насчитывается 102 политзаключенных. Такое случилось впервые за последние 25 лет, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс.

"После того, как Светлана Тихановская объявила до 25 октября народный ультиматум, началась новая волна протестов. Более радикальных с обеих сторон. В чем-то более брутальных. 25 октября по сути повторились события августа, когда ОМОН жестоко разгонял мирные акции. В тот день в медучреждения за помощью обратились с ранениями 20 человек. Еще примерно столько же, по нашей информации, побоялись это сделать. У людей ранения резиновыми пулями и повреждения от светошумовых гранат. С другой стороны появился такой элемент, как начало забастовочного движения. Робкие попытки, которые были в августе, ничем не закончились. Сегодня уже создаются стачкомы, которые выдвигают требования к руководству предприятий и властям. Мы опасались, что после вчерашнего нападения, когда, например, на "Гродноазоте" или Минском электромеханическом заводе ОМОН людей загонял дубинками на предприятие и не выпускал никого, забастовки сойдут на нет. Но сегодня это движение не уменьшилось, хотя развивается скромно", – отметил юрист.

Он рассказал, что в Минске студентов запирают в учебных заведениях до окончания занятий, чтобы они не могли присоединиться к акциям протеста. 

"Сейчас забастовочное движение подпитывают студенты, которые вместе преподавателями массово подписывают требования к властям. Многие минские вузы на осадном положении. В них дежурит ОМОН и сотрудники милиция. Студенты заблокированы в зданиях и до конца занятий не могут выйти. Но это не помешало им маршировать внутри зданий. Лукашенко этого опасается. Мы услышали сегодня его истерические требования исключить студентов и отправить их в армию. А они в соцсетях шутят: правильно, в армию и выдать автоматы. Тогда все свершится", – сообщил Сыс.

По его словам, репрессии в стране усиливаются.

"Нас, как правозащитников, больше всего волнует то, что власть несется, как старый паровоз, неспособный остановиться, и каждый день заводят три – четыре новых уголовных дела по массовым беспорядкам. Большинство – за неподчинение сотрудникам милиции и действия, нарушающие общественный порядок, организацию или активное участие в групповых действиях. Сегодня уже заведено 400 таких дел. У нас уже 102 политзаключенных. Такое случилось впервые за последние 25 лет. Самое большое количество политзаключенных в Беларуси – 34 человека – было в 2010 году. Мы опасаемся, что эта цифра может вырасти в несколько раз", – подчеркнул правозащитник.

Он отметил, что забастовочное движение в Беларуси сдерживает боязнь людей потерять работу.

"Пока всеобщая забастовка не получилась, но ситуация развивается. Сегодня заявляют о присоединении к акции десятков людей на многих предприятиях. Число бастующих может вырасти, а может и нет. В Беларуси сегодня самый брутальный страх – потерять работу. Из-за бюрократических препон слабо развит частный бизнес. Раньше белорусы ездили работать в Польшу, но такая возможность из-за эпидемии закрылась. И боязнь потерять работу сдерживает забастовочное движение", – резюмировал собеседник.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу кандидат от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах. 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка

Теги: Беларусь, забастовка, протесты, милиция, правозащитники, Минск, нападение, ОМОН, репрессии, акции, политзаключенные, студенты, вузы, власть, Светлана Тихановская, Сергей Сыс
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