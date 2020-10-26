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В КГБ Беларуси акции протеста рассматривают как акт терроризма

В КГБ Беларуси заявляют, что действиям лиц, которые участвуют в акциях протеста по всей стране, будет дана правовая оценка.

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26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка
26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка
Фото: ЕРА

Акции протеста в Беларуси можно квалифицировать как акт терроризма, заявил 26 октября начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц. Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей", – утверждает Бычек.

По его словам, ночью 25 октября в Гомеле под древком бело-красно-белого флага была обнаружена мина-ловушка, которая должна была сработать при попытке его извлечения. Также он сообщил о двух попытках поджечь торговые киоски с использованием бутылок с зажигательной смесью.

Помимо этого, Бычек заявил, что утром 26 октября на разных участках железной дороги были установлены пять случаев умышленного замыкания цепи. Это повлекло сбои в работе программного обеспечения и, по его мнению, привело бы к многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам и крупному материальному ущербу.

"Эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя. Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма", – сказал представитель КГБ.

Он заявил, что действиям причастных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

На акциях протеста 25 октября задержали 290 человек.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, забастовка, КГБ, силовики, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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