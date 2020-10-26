"Не хотел присоединяться к народной забастовке". Киберпартизаны взломали сайт Нацбанка Беларуси

Днем 26 октября сайт Национального банка Беларуси перестал работать после хакерской атаки. Об этом сообщает сайт Naviny.by.
Ответственность за блокировку сайта взяли на себя киберпартизаны.
"Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили", – прокомментировали администраторы группы "Киберпартизан".
26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.