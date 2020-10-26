Михалок присоединился к всенародной забастовке в Беларуси и отказался от выступлений в стране до смены режима Лукашенко

Проживающий в Украине белорусский музыкант Сергей Михалок заявил, что не признает легитимность действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Проживающий в Украине белорусский музыкант, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок 26 октября в Instagram заявил, что все его музыкальные коллективы присоединяются к всенародной забастовке и народному ультиматуму в Беларуси и отказываются выступать в стране до смены режима.

"Все наши коллективы – Brutto, "Ляпис-98", Drezden, "Культура" и The Superbullz – не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима. Мы не признаем легитимность [действующего президента Беларуси] Александра Лукашенко и призываем все мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой", – написал музыкант.

Михалок также заявил о необходимости проведения в стране новых президентских выборов.

"Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключенных", – резюмировал он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах. Портал TUT.BY пишет, что сегодня некоторые белорусские компании решили устроить выходные дни, а другие ушли на бессрочные каникулы.