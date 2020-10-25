ГОРДОН
 
 
События

В Минске в последний день ультиматума на митинг вышли 100 тыс. человек. Фоторепортаж

Вчера 15.14

25 октября в Беларуси истекает последний день народного ультиматума, поставленный оппозиционеркой Светланой Тихановской президенту Александру Лукашенко. В этот день в Минске на протестный марш вышли более 100 тыс. человек, сообщает "Наша Ніва" в Telegram. Митингующие пришли к стеле "Минск – город-герой", отмечает TUT.BY.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Лукашенко (слева) в разговоре с Помпео (справа) заявил, что в Беларуси ведется национальный диалог
МИР, ПОЛИТИКА
Лукашенко в разговоре с Помпео назвал Россию главным союзником Беларуси
Вчера 09.31
Президент Беларуси Александр Лукашенко и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили политическую ситуацию в Беларуси. Лукашенко во время беседы подчеркнул, что Россия является главным союзником Беларуси, но отметил, что она не вмешивается во внутренние дела.
В субботу в Минске проходил женский марш
МИР, ПОЛИТИКА
24 октября на акциях протеста в Беларуси задержали 16 человек – правозащитники
24 октября, 2020 23.25
Среди задержанных в Беларуси 24 октября были, по данным правозащитного центра "Весна", два российских журналиста из съемочной группы телеканала Sky News.
Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа
МИР
Посольство США рекомендовало американцам в Беларуси запастись едой и изучить пути для выезда за границу
24 октября, 2020 20.13
Граждане США, проживающие в Беларуси, должны быть готовы, что массовые протесты после истечения срока ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поставила президенту Александру Лукашенко, могут перерасти в конфронтацию, заявило посольство США в Беларуси.
В МВД проводят проверку в отношении подростка  
МИР
В Беларуси задержали администратора Telegram-канала с данными силовиков. Им оказался 15-летний подросток
24 октября, 2020 01.19  
В Беларуси 15-летний подросток размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел в Telegram-канале "Данные карателей Беларуси". Он находил ее на других ресурсах.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж G
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция G
Наталия ДВАЛИ
  "Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов
  "Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов G
Наталия ДВАЛИ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS