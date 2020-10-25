В Минске в последний день ультиматума на митинг вышли 100 тыс. человек. Фоторепортаж

Президент Беларуси Александр Лукашенко и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили политическую ситуацию в Беларуси. Лукашенко во время беседы подчеркнул, что Россия является главным союзником Беларуси, но отметил, что она не вмешивается во внутренние дела.→
Граждане США, проживающие в Беларуси, должны быть готовы, что массовые протесты после истечения срока ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поставила президенту Александру Лукашенко, могут перерасти в конфронтацию, заявило посольство США в Беларуси.→
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