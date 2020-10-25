В Минске в последний день ультиматума на митинг вышли 100 тыс. человек. Фоторепортаж

Вчера 09.31

Президент Беларуси Александр Лукашенко и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили политическую ситуацию в Беларуси. Лукашенко во время беседы подчеркнул, что Россия является главным союзником Беларуси, но отметил, что она не вмешивается во внутренние дела.