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24 октября на акциях протеста в Беларуси задержали 16 человек – правозащитники

Среди задержанных в Беларуси 24 октября были, по данным правозащитного центра "Весна", два российских журналиста из съемочной группы телеканала Sky News.

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В субботу в Минске проходил женский марш
В субботу в Минске проходил женский марш
Фото: TUT.BY новости / Telegram

24 октября на акциях протеста в Беларуси было задержано 16 человек. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна".

Большинство задержаний (15) произошло в Минске, одно – в городе Жлобин.

Семь человек впоследствии отпустили.

По данным "Весны", среди задержанных и отпущенных были гражданин и гражданка РФ, они были частью съемочной группы британского новостного телеканала Sky News.

Правозащитники рассказали, что сегодня в Минске проходил традиционный женский марш, он назывался "Гордый женский марш профессий".

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил действующий президент страны Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Тихановская 13 октября в ультимативной форме потребовала от белорусских властей освободить всех политзаключенных, остановить насилие к протестующим, а от Лукашенко – объявить об отставке. "Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия", – заявила она.

Теги: Беларусь, протесты, правозащитники, митинг, Минск, марш, журналисты, задержание, протесты в Беларуси
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