Избитый силовиками владелец минского цветочного магазина в Литве встретился с Тихановской

13 октября белорусские силовики жестко задержали совладельца минского цветочного магазина Максима Хорошина, он был избит в отделении милиции. После выхода из больницы мужчина уехал на восстановление в Литву. Он рассказал журналистам, что там встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Избитый после задержания совладелец минского цветочного магазина "Первый цветной" Максим Хорошин, который уехал с семьей в Литву на реабилитацию, в интервью "Настоящему времени" 21 октября сообщил, что сейчас его лечат врачи и психологи. Он рассказал телеканалу о своем избиении.

"Все началось в 8.30 утра. Мы не успели с супругой сесть в машину, как к нам вломились сотрудники. Мы даже не знали, кто это, мы, если честно, подумали, что это какой-то пранк. Открыв двери, они мне сразу нанесли три удара в лицо. Дальше я уже плохо видел, потому что у меня был очень сильно отекший глаз, сломан нос и [разбиты] губы. В мою же лужу крови меня положили лицом вниз и спросили, понимаю ли я, за что [меня бьют]. Я спросил: кто это вообще? Они сказали: работает милиция... Они все были в гражданской одежде, их было 12 человек. Я не понимаю, зачем было сразу меня бить", – отметил Хорошин.

Он подчеркнул, что его адвокат будет подавать заявление в Следственный комитет, однако добавил, что там уже лежит более 500 заявлений и ни по одному избиению не возбудили уголовное дело.

Хорошин сказал, что не ожидал поддержки со стороны белорусов, которые после произошедшего выстраивались в очередь в его магазин.

Отвечая на вопрос журналиста, почему правоохранители пришли именно к нему, мужчина высказал мнение, что задачей их было запугивание.

"Когда они меня везли в РУВД, все их утверждения были, что я отвечу за то, что я создал какие-то чаты, где кто-то угрожает семьям МВД, где кто-то угрожает детям. На что я им сказал: "Вы точно меня с кем-то перепутали". Они открыли мой телефон, увидели, что я хожу на митинги, и они сказали: "Если ты докажешь, что ты этого не делал, то мы тебя отпустим". В итоге когда меня привезли в РУВД, там была совершенно другая повестка дня – там просто начали бить и говорить, что я спалил начальнику ОМОН дачу, что я разобрал водометы, что я бросался коктейлями Молотова. То есть просто полная околесица, у них нет никакой договоренности между собой", – считает Хорошин.

Он пояснил, что намерен вернуться домой в течение месяца, однако подчеркнул, что "поведение властей с каждым днем все более непонятно".

Белорус также рассказал о своей встрече в Литве с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Я очень рад, что я с ней встретился, потому что это законно избранный президент, все об этом знают... Мы вдвоем плакали, обняли друг друга и поддержали друг друга", – добавил Хорошин.

Совладелец магазина стал известен, когда дарил цветы проходившим мимо его магазина участницам женского марша протеста. 13 октября его жестко задержали силовики и отвезли в отделение милиции. Оттуда его вывезли сильно избитым – с отеком внутренних органов, отеком мошонки, травмой голени, многочисленными ссадинами, переломом носа. Мужчину, по словам адвоката, обвиняли в поломке милицейского водомета.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.