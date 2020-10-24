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Избитый силовиками владелец минского цветочного магазина в Литве встретился с Тихановской

13 октября белорусские силовики жестко задержали совладельца минского цветочного магазина Максима Хорошина, он был избит в отделении милиции. После выхода из больницы мужчина уехал на восстановление в Литву. Он рассказал журналистам, что там встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

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Совладелец магазина Хорошин стал известен, когда дарил цветы проходившим мимо его магазина участницам женского марша протеста
Совладелец магазина Хорошин стал известен, когда дарил цветы проходившим мимо его магазина участницам женского марша протеста
Фото: horoshin / Instagram

Избитый после задержания совладелец минского цветочного магазина "Первый цветной" Максим Хорошин, который уехал с семьей в Литву на реабилитацию, в интервью "Настоящему времени" 21 октября сообщил, что сейчас его лечат врачи и психологи. Он рассказал телеканалу о своем избиении.

"Все началось в 8.30 утра. Мы не успели с супругой сесть в машину, как к нам вломились сотрудники. Мы даже не знали, кто это, мы, если честно, подумали, что это какой-то пранк. Открыв двери, они мне сразу нанесли три удара в лицо. Дальше я уже плохо видел, потому что у меня был очень сильно отекший глаз, сломан нос и [разбиты] губы. В мою же лужу крови меня положили лицом вниз и спросили, понимаю ли я, за что [меня бьют]. Я спросил: кто это вообще? Они сказали: работает милиция... Они все были в гражданской одежде, их было 12 человек. Я не понимаю, зачем было сразу меня бить", – отметил Хорошин.

Он подчеркнул, что его адвокат будет подавать заявление в Следственный комитет, однако добавил, что там уже лежит более 500 заявлений и ни по одному избиению не возбудили уголовное дело.

Хорошин сказал, что не ожидал поддержки со стороны белорусов, которые после произошедшего выстраивались в очередь в его магазин.

Отвечая на вопрос журналиста, почему правоохранители пришли именно к нему, мужчина высказал мнение, что задачей их было запугивание.

"Когда они меня везли в РУВД, все их утверждения были, что я отвечу за то, что я создал какие-то чаты, где кто-то угрожает семьям МВД, где кто-то угрожает детям. На что я им сказал: "Вы точно меня с кем-то перепутали". Они открыли мой телефон, увидели, что я хожу на митинги, и они сказали: "Если ты докажешь, что ты этого не делал, то мы тебя отпустим". В итоге когда меня привезли в РУВД, там была совершенно другая повестка дня – там просто начали бить и говорить, что я спалил начальнику ОМОН дачу, что я разобрал водометы, что я бросался коктейлями Молотова. То есть просто полная околесица, у них нет никакой договоренности между собой", – считает Хорошин.

Он пояснил, что намерен вернуться домой в течение месяца, однако подчеркнул, что "поведение властей с каждым днем все более непонятно".

Белорус также рассказал о своей встрече в Литве с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Я очень рад, что я с ней встретился, потому что это законно избранный президент, все об этом знают... Мы вдвоем плакали, обняли друг друга и поддержали друг друга", – добавил Хорошин.

Совладелец магазина стал известен, когда дарил цветы проходившим мимо его магазина участницам женского марша протеста. 13 октября его жестко задержали силовики и отвезли в отделение милиции. Оттуда его вывезли сильно избитым – с отеком внутренних органов, отеком мошонки, травмой голени, многочисленными ссадинами, переломом носа. Мужчину, по словам адвоката, обвиняли в поломке милицейского водомета.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, Литва, реабилитация, правоохранители, избиение, силовики, акции протеста, травмы, протесты в Беларуси
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