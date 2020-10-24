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Шушкевич: Не хватает немного интеллекта в России, надо добавить белорусского и украинского

Власти России не хватает порядочности для обеспечения сменяемости власти, об этом заявил бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

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Шушкевич: Надеюсь, что протесты в Беларуси закончатся быстро и достойно
Шушкевич: Надеюсь, что протесты в Беларуси закончатся быстро и достойно
Фото: EPA

Россия поддерживает власть Беларуси, которая фальсифицирует выборы. Об этом 23 октября во время Специального Киевского форума по безопасности сказал бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Зачем нужна такая гигантская империя? Не хватает немножко интеллекта в России. Надо добавить белорусского и украинского. Ну и не хватает порядочности, как в Украине, где власть переизбирается. А власть в России обнуляется. Но главный принцип демократии – сменяемость власти после того, как она могла себя проявить, не соблюдается", – подчеркнул Шушкевич.

Он подчеркнул, что народ Беларуси имеет права добиться переизбрания президента.

На вопрос, чем завершатся протесты в стране, Шушкевич сказал, что сложно ответить на него.

"Я не могу вам сказать, когда это может завершиться, потому что я сам не принимаю активного участия в протестах. Но надеюсь, что это закончится быстро и достойно", – отметил он.

Шушкевич сказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко получает от России поддержку, которую "никто никогда не получал".

"Своим головорезам, которые избивают мирных демонстрантов, ему нечем платить. Российская власть дала на это $1,5 млн. Протест по конституции дозволен, но Лукашенко придумал законы, которые перечеркивают всю конституцию. И это нравится нашему соседу, который думает, что захватит Беларусь целиком", – сказал экс-глава Верховного совета Беларуси.

По всей Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 сентября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Лукашенко. На них, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Станислав Шушкевич, протесты в Беларуси
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