Шушкевич: Президент Кыргызстана заботится о народе, а Лукашенко любит власть и себя. И больше никого

Бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 16 октября сравнил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, который 15 октября объявил о своем решении уйти в отставку, с президентом Беларуси Александром Лукашенко, оставшемся на посту после жесткого разгона демонстрантов.
По мнению Шушкевича, Жээнбеков отличается от Лукашенко тем, что он высокообразованный человек, имеющий чувство достоинства и заботящийся о собственном народе.
"А второй наш – нелегитимный – неук, который путает, что значит орден, который он вручает. Он придерживается одного правила: я начальник – ты дурак", – сказал он.
Шушкевич считает, что "Лукашенко прихватил власть на всех этажах".
"Он любит свою власть и себя. И больше никого… Все ключевые должности в его распоряжении. Никакого благородства и образованности у нашего президента нет", – сказал он и добавил, что белорусы не согласны с такой ситуацией.
Шушкевич отметил, что протесты подтверждают легитимность избрания на пост президента оппозиционерки Светланы Тихановской.
Свою отставку Жээнбеков объяснил тем, что не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.
Он призвал нового главу правительства, основателя оппозиционной партии "Мекенчил" Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам", так как "никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе".
Лукашенко на сегодня остается на посту президента Беларуси. Он винит внешний фактор в организации протестов, которые продолжаются в Беларуси с 9 августа из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента. По официальным данным, в них победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики при разгоне митингующих применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и вопреки законодательству – не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.
Ряд стран ввели персональные санкции против белорусских чиновников, включая Лукашенко.