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Шушкевич: Президент Кыргызстана заботится о народе, а Лукашенко любит власть и себя. И больше никого

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, подавший в отставку, отличается от президента Беларуси Александра Лукашенко тем, что имеет чувство достоинства и заботится о собственном народе. Лукашенко же придерживается только одного правила: "Я начальник – ты дурак", – считает бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Шушкевич: Лукашенко прихватил власть на всех этажах
Шушкевич: Лукашенко прихватил власть на всех этажах
Фото: Gordonua.com

Бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 16 октября сравнил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, который 15 октября объявил о своем решении уйти в отставку, с президентом Беларуси Александром Лукашенко, оставшемся на посту после жесткого разгона демонстрантов.

По мнению Шушкевича, Жээнбеков отличается от Лукашенко тем, что он высокообразованный человек, имеющий чувство достоинства и заботящийся о собственном народе.

"А второй наш – нелегитимный – неук, который путает, что значит орден, который он вручает. Он придерживается одного правила: я начальник – ты дурак", – сказал он. 

Шушкевич считает, что "Лукашенко прихватил власть на всех этажах".

"Он любит свою власть и себя. И больше никого… Все ключевые должности в его распоряжении. Никакого благородства и образованности у нашего президента нет", – сказал он и добавил, что белорусы не согласны с такой ситуацией.

Шушкевич отметил, что протесты подтверждают легитимность избрания на пост президента оппозиционерки Светланы Тихановской.

Свою отставку Жээнбеков объяснил тем, что не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. 

Он призвал нового главу правительства, основателя оппозиционной партии "Мекенчил" Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам", так как "никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе".

Лукашенко на сегодня остается на посту президента Беларуси. Он винит внешний фактор в организации протестов, которые продолжаются в Беларуси с 9 августа из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента. По официальным данным, в них победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики при разгоне митингующих применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и вопреки законодательству – не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Ряд стран ввели персональные санкции против белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Теги: Беларусь, оппозиция, Кыргызстан, Станислав Шушкевич, Сооронбай Жээнбеков, Свобода слова Савика Шустера, протесты в Беларуси, протесты в Кыргызстане
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