Президент Кыргызстана готов уйти в отставку после парламентских выборов

Пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева сообщила, что президент Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку "после того, как вернет страну в правовое поле".

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков намерен уйти в отставку после проведения в стране парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева, пишет ТАСС.

По ее словам, президент Кыргызстана уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, – после проведения парламентских выборов и объявления выборов нового президента страны.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

14 октября киргизские парламентарии на заседании Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) большинством утвердили оппозиционера Садыра Жапарова на должность премьер-министра страны.