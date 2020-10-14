Парламент Кыргызстана утвердил оппозиционера Жапарова на должность премьер-министра

Депутаты парламента Кыргызстана единогласно утвердили оппозиционера Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Прошлый раз президент страны Сооронбай Жээнбеков не утвердил состав нового правительства из-за отсутствия парламентского кворума.

Киргизские парламентарии на заседании Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) большинством утвердили оппозиционера Садыра Жапарова на должность премьер-министра страны. Решение о назначении Жапарова опубликовали 14 октября на сайте Жогорку Кенеша.

Депутаты поддержали проекты, программу и структуру правительства во главе с Жапаровым.

"В работе заседания участие приняли 83 депутата, и переданы восемь доверенностей депутатов", – сообщили в парламенте.

Жапарова уже избирали на пост нового премьер-министра страны 10 октября. Однако президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не утвердил новое правительство из-за отсутствия кворума в парламенте.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.