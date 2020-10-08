В результате протестов в Кыргызстане пострадали более тысячи человек

Министр здравоохранения Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов посетил в больнице пострадавших во время протестов на площади Ала-Тоо в центре Бишкека.

Протесты в Бишкеке начались после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября Фото: EPA

В ходе протестов в столице Кыргызстана Бишкеке пострадали 1002 человека, на стационарном лечении находятся 204 пациента, об этом сообщил Минздрав Кыргызстана 7 октября.

За последние сутки за помощью обратились 234 человека.

Министр здравоохранения страны Сабиржан Абдикаримов посетил национальный госпиталь и Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где проходят лечение пациенты получившие травмы на площади Ала-Тоо в центре столицы, сказано в сообщении.

Директор НИИ травматологии Сабырбек Жумабеков сообщил, что в его клинике продолжают лечение 82 пациента, один находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, в коме.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана на утро 7 октября, в ходе столкновений пострадали как минимум 768 человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Кубатбек Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены не признают премьер-министра, предложенного парламентом страны, и хотят избрать правительство народного доверия.

7 октября оппозиционные депутаты в парламенте инициировали процедуру импичмента президента страны.