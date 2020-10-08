ГОРДОН
 
 
МИР

В результате протестов в Кыргызстане пострадали более тысячи человек

Министр здравоохранения Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов посетил в больнице пострадавших во время протестов на площади Ала-Тоо в центре Бишкека.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Протесты в Бишкеке начались после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября
Протесты в Бишкеке начались после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября
Фото: EPA

В ходе протестов в столице Кыргызстана Бишкеке пострадали 1002 человека, на стационарном лечении находятся 204 пациента, об этом сообщил Минздрав Кыргызстана 7 октября.

За последние сутки за помощью обратились 234 человека.

Министр здравоохранения страны Сабиржан Абдикаримов посетил национальный госпиталь и Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где проходят лечение пациенты получившие травмы на площади Ала-Тоо в центре столицы, сказано в сообщении.

Директор  НИИ травматологии Сабырбек Жумабеков сообщил, что в его клинике  продолжают лечение 82 пациента, один находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, в коме.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана на утро 7 октября, в ходе столкновений пострадали как минимум 768 человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Кубатбек Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены не признают премьер-министра, предложенного парламентом страны, и хотят избрать правительство народного доверия.

7 октября оппозиционные депутаты в парламенте инициировали процедуру импичмента президента страны.

Теги: оппозиция, Кыргызстан, Бишкек, пострадавшие, протесты в Кыргызстане
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио
  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио
В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"
"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"
"Эти ботинки были созданы для спасения Земли". 82-летнюю Фонду раскритиковали за фото в ботфортах
"Эти ботинки были созданы для спасения Земли". 82-летнюю Фонду раскритиковали за фото в ботфортах
"Не стесняйся". Леди Гага снялась топлес
"Не стесняйся". Леди Гага снялась топлес
"Хорошего педагога никакие гаджеты не заменят". Ноябрев высказался об образовании в период пандемии
"Хорошего педагога никакие гаджеты не заменят". Ноябрев высказался об образовании в период пандемии
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS