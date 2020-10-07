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В Кыргызстане оппозиционные депутаты инициировали импичмент президента

Депутат от кыргызской оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев сообщил, что часть парламентариев подписали документ, запускающий импичмент президента Сооронбая Жээнбекова. По закону Кыргызстана свое согласие на запуск процедуры импичмента должно дать большинство депутатов по инициативе не менее одной трети от их числа.

Накануне Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны
Накануне Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны
Фото: ЕРА

В Кыргызстане ряд депутатов инициировал процедуру импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова. Об этом в комментарии российскому агентству "РИА Новости" сообщил депутат от оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев.

Он подчеркнул, что процедура импичмента очень сложная, "но можно сказать, что она запущена".

По закону, для запуска процедуры импичмента необходимо создать парламентскую комиссию. Свое согласие должно дать большинство депутатов по инициативе не менее одной трети от их числа. Проголосовать за импичмент должны не менее двух третей от общего количества парламентариев. 

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана на утро 7 октября, в ходе столкновений пострадали как минимум 768 человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Кубатбек Боронов.

 Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены не признают премьер-министра, предложенного парламентом страны, и хотят избрать правительство народного доверия.

Теги: Кыргызстан, импичмент, Сооронбай Жээнбеков, протесты в Кыргызстане
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