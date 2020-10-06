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Протестующие в Кыргызстане захватили здание парламента

В Бишкеке (Кыргызстан) в акции протеста участвует около 3–5 тыс. человек. Они требуют аннулировать итоги парламентских выборов, которые состоялись 4 октября.

Акции протеста в Бишкеке начались после парламентских выборов
Акции протеста в Бишкеке начались после парламентских выборов
Фото: EPA

Протестующие в столице Кыргызстана Бишкеке захватили здание парламента. Об этом 5 октября сообщает 24.kg.

По информации издания, протестующие зашли в административное здание. Сотрудников парламента внутри нет.

В акции протеста участвует около 3–5 тыс. человек, им удалось зайти на охраняемый объект, несмотря на сопротивление милиции, пишет "Интерфакс".

На странице некоммерческой организации "Тажатым" опубликовано видео с места событий. 

"Хочется, чтобы следующий парламент был намного лучше", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/tajadym/videos/166817761719926/

На фото видно, что протестующие ломают рамки с фотографиями членов правительства. 

https://www.facebook.com/tajadym/posts/166807645054271

Ранее в организации сообщили, что члены экстренно покинули здание правительства, во время этого были совершены наезды на граждан. 

https://www.facebook.com/tajadym/videos/166801888388180/

Многотысячные акции протеста в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов. Митингующие требуют аннулировать итоги выборов, которые состоялись 4 октября. По имеющимся данным, пострадал 121 человек.

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) седьмого созыва. На 120 мандатов претендовали чуть меньше 2 тыс. кандидатов от 16 партий. 5 октября к 6.00 по киевскому времени обработали 98,14% протоколов по всей стране. Явка на выборах составила 56,5%. Против всех проголосовали 1,79% избирателей.

Избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия "Биримдик" получила 24,5% голосов, "Мекеним Кыргызстан" – 23,88%, "Кыргызстан" – 8,76% и "Бутун Кыргызстан" – 7,13%. Оппозиционные партии "Реформа" (1,63%), "Ата Мекен" (4,04%) и "Бир Бол" (3,03%) не преодолели необходимый порог.

В парламент проходят те партии, которые преодолели семипроцентный барьер.

Теги: выборы, Кыргызстан, протесты, милиция, захват, парламент, охрана, акции протеста
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