ГОРДОН
 
 
МИР

В Кыргызстане вспыхнули протесты после парламентских выборов

В Бишкеке начались массовые акции протеста с требованием аннулировать итоги парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. На 120 мандатов в парламенте претендовали чуть меньше 2 тыс. кандидатов от 16 партий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
На площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались почти 4 тыс. человек
На площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались почти 4 тыс. человек
Фото: azattyq.org

В столице Кыргызстана Бишкеке после парламентских выборов вспыхнули многотысячные акции протеста. Митингующие требовали аннулировать итоги выборов, которые состоялись 4 октября, сообщает "Радио Аззатык".

Митинги проводят пять партий: "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо", подписавшие ранее резолюцию об объединении. Партии "Республика" и "Ата Мекен" тоже заявили о несогласии с результатами выборов и сообщили, что сегодня проведут свой митинг.

ВИДЕО
Видео: Azattyk / YouTube

"Sputnik Кыргызстан" пишет о трех-четырех тысячах собравшихся на площади Ала-Тоо. Лидеры партий призывают власти аннулировать итоги голосования.

Милиция пока не препятствует митингующим, но к стадиону имени Долона Омурзакова (бывший "Спартак") и парка имени Панфилова уже стянули спецтехнику внутренних войск МВД.

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) седьмого созыва. На 120 мандатов претендовали чуть меньше 2 тыс. кандидатов от 16 партий. 5 октября к 6.00 утра по киевскому времени обработали 98,14% протоколов по всей стране. Явка на выборах составила 56,5%. Против всех проголосовали 1,79% избирателей.

Избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия "Биримдик" получила 24,5% голосов, "Мекеним Кыргызстан" – 23,88%, "Кыргызстан" – 8,76% и "Бутун Кыргызстан" – 7,13%. Оппозиционные партии "Реформа" (1,63%), "Ата Мекен" (4,04%) и "Бир Бол" (3,03%) не преодолели необходимый порог.

В парламент проходят те партии, которые преодолели семипроцентный барьер.

Теги: выборы, Кыргызстан, парламент, Бишкек, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS