В Кыргызстане вспыхнули протесты после парламентских выборов

В Бишкеке начались массовые акции протеста с требованием аннулировать итоги парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. На 120 мандатов в парламенте претендовали чуть меньше 2 тыс. кандидатов от 16 партий.

На площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались почти 4 тыс. человек Фото: azattyq.org

В столице Кыргызстана Бишкеке после парламентских выборов вспыхнули многотысячные акции протеста. Митингующие требовали аннулировать итоги выборов, которые состоялись 4 октября, сообщает "Радио Аззатык".

Митинги проводят пять партий: "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо", подписавшие ранее резолюцию об объединении. Партии "Республика" и "Ата Мекен" тоже заявили о несогласии с результатами выборов и сообщили, что сегодня проведут свой митинг.

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Видео: Azattyk / YouTube

"Sputnik Кыргызстан" пишет о трех-четырех тысячах собравшихся на площади Ала-Тоо. Лидеры партий призывают власти аннулировать итоги голосования.

Милиция пока не препятствует митингующим, но к стадиону имени Долона Омурзакова (бывший "Спартак") и парка имени Панфилова уже стянули спецтехнику внутренних войск МВД.

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) седьмого созыва. На 120 мандатов претендовали чуть меньше 2 тыс. кандидатов от 16 партий. 5 октября к 6.00 утра по киевскому времени обработали 98,14% протоколов по всей стране. Явка на выборах составила 56,5%. Против всех проголосовали 1,79% избирателей.

Избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия "Биримдик" получила 24,5% голосов, "Мекеним Кыргызстан" – 23,88%, "Кыргызстан" – 8,76% и "Бутун Кыргызстан" – 7,13%. Оппозиционные партии "Реформа" (1,63%), "Ата Мекен" (4,04%) и "Бир Бол" (3,03%) не преодолели необходимый порог.

В парламент проходят те партии, которые преодолели семипроцентный барьер.