В Кыргызстане завершилось голосование на выборах, оппозиционные партии в парламент не проходят

По предварительным данным, поступившим с 97,54% избирательных участков Кыргызстана, в парламент страны проходят четыре партии, они преодолели семипроцентный барьер.

Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила 55,82% Фото: ЕРА

4 октября в Кыргызстане состоялись выборы в парламент страны, явка избирателей составила 55,82%. Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает "Радио Азаттык".

По данным на 23.00 по местному времени (20.00 по Киеву) в ЦИК поступили данные с 97,54% избирательных участков.

По предварительным данным, в парламент проходят, набрав более 7% голосов, четыре партии: провластная "Биримдик" (24,53%), "Мекеним Кыргызстан" (23,9%), "Кыргызстан" (8,74%) и "Бутун Кыргызстан" (7,09%).

На грани попадания – партия "Мекенчил", у нее 6,85%.

Оппозиционные партии "Реформа" (1,63%), "Ата Мекен" (4,04%) и "Бир Бол" (3,03%) не преодолевают необходимый порог.

Против всех проголосовали 1,79% избирателей.

Всего за 120 мест в парламенте борются 16 партий.