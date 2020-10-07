ГОРДОН
 
 
МИР

В Кыргызстане оппозиция создала два "Координационных совета"

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий в Кыргызстане создали два Народных координационных совета. Их члены не признают премьер-министра, предложенного парламентом страны, и хотят избрать правительство народного доверия.

Бишкек охватила волна протестов после парламентских выборов
Бишкек охватила волна протестов после парламентских выборов
Фото: EPA

Лидеры нескольких оппозиционных партий в Кыргызстане создали 7 октября второй по счету Народный координационный совет, сообщает киргизский новостной портал 24.kg со ссылкой на лидера партии "Чон казат" Максата Мамытканова.

Помимо Мамытканова в совет вошли лидеры партий "Ордо" Мирбек Мияров, "Мекен Ынтымагы" Темирбек Асанбеков, член "Реформы" Урмат Джаныбаев и Чингиз Макешев от партии "Ыйман нуру".

Мамытканов уточнил, что поводом для создания еще одного совета стало несогласие с кандидатурой кыргызского оппозиционера Садыра Жапарова, выдвинувшегося на пост премьера.

Другие партии, в частности, "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир бол", "Замандаш"и социал-демократы создали свой Координационный совет во вторник, 6 октября, сообщил "Sputnik Кыргызстан". Лидером этого органа назначили главу партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова.

Он призывал действующий (шестой) созыв Жогорку Кенеша (парламента) собраться и утвердить правительство народного доверия. 

Новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев говорил, что Жапарова не назначили главой правительства, парламент только представил его кандидатуру на этот пост. 

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана на утро 7 октября, в ходе столкновений пострадали как минимум 768 человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны. 

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Кубатбек Боронов.

 Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов

Теги: оппозиция, Кыргызстан, протесты, Бишкек, голосование, Сооронбай Жээнбеков, протесты в Кыргызстане
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Monatik показал, как забирал сына из роддома
Monatik показал, как забирал сына из роддома
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью
"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью
Федишин рассказала, почему не решается переехать со Львова в Киев
Федишин рассказала, почему не решается переехать со Львова в Киев
Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына
Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына
Горбачева показала дочерей
Горбачева показала дочерей
  "Рад, что вернулся". Крейг рассказал, почему согласился сыграть Бонда в "Не время умирать"
  "Рад, что вернулся". Крейг рассказал, почему согласился сыграть Бонда в "Не время умирать"
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
  Shot In The Dark. Вышла новая песня AC/DC. Аудио
  Shot In The Dark. Вышла новая песня AC/DC. Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS