В Кыргызстане оппозиция создала два "Координационных совета"

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий в Кыргызстане создали два Народных координационных совета. Их члены не признают премьер-министра, предложенного парламентом страны, и хотят избрать правительство народного доверия.

Лидеры нескольких оппозиционных партий в Кыргызстане создали 7 октября второй по счету Народный координационный совет, сообщает киргизский новостной портал 24.kg со ссылкой на лидера партии "Чон казат" Максата Мамытканова.

Помимо Мамытканова в совет вошли лидеры партий "Ордо" Мирбек Мияров, "Мекен Ынтымагы" Темирбек Асанбеков, член "Реформы" Урмат Джаныбаев и Чингиз Макешев от партии "Ыйман нуру".

Мамытканов уточнил, что поводом для создания еще одного совета стало несогласие с кандидатурой кыргызского оппозиционера Садыра Жапарова, выдвинувшегося на пост премьера.

Другие партии, в частности, "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир бол", "Замандаш"и социал-демократы создали свой Координационный совет во вторник, 6 октября, сообщил "Sputnik Кыргызстан". Лидером этого органа назначили главу партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова.

Он призывал действующий (шестой) созыв Жогорку Кенеша (парламента) собраться и утвердить правительство народного доверия.

Новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев говорил, что Жапарова не назначили главой правительства, парламент только представил его кандидатуру на этот пост.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана на утро 7 октября, в ходе столкновений пострадали как минимум 768 человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Кубатбек Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.