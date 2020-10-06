ЦИК Кыргызстана признал недействительными результаты выборов, из-за которых начались протесты

За решение признать недействительными результаты выборов в парламент Кыргызстана проголосовали 12 членов Центральной избирательной комиссии, сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана сегодня признала недействительными результаты парламентских выборов, которые прошли 4 октября, сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева в Facebook.

За такое решение проголосовали 12 членов ЦИК, написала она.

Агентству 24.kg Джурабаева рассказала, что комиссия рассматривала вариант самороспуска.

Она считает, что этой избирательной кампанией ЦИК дискредитировал себя. Поэтому "самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", добавила Джурабаева.

После парламентских выборов в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требуют аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) проходят политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание, где работают парламент и президент страны. После беспорядков там вспыхнул пожар, помещения разгромлены.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадали почти 600 человек, один скончался.