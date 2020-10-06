Президент Кыргызстана поручил "при необходимости" аннулировать результаты парламентских выборов

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал политиков "успокоить своих сторонников", которые вышли на акции протеста после парламентских выборов.

В Кыргызстане произошла попытка свергнуть законную государственную власть. Об этом президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил 6 октября, его цитирует сайт главы государства.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина", – говорится в заявлении.

По словам президента, были предприняты "все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации".

"Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов", – рассказал Жээнбеков.

Он призвал лидеров политических партий "успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления".

"Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества – это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле", – заявил президент Кыргызстана.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требуют аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) проходят политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента и добились освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадали почти 600 человек, один скончался.