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В ходе протестов в Кыргызстане пострадало почти 600 человек, один скончался – минздрав

По данным минздрава Кыргызстана, где продолжаются протесты в связи с выборами в парламент, госпитализация понадобилась 150 пострадавшим,13 из них находятся в реанимации.

Протесты в Кыргызстане начались после выборов
Протесты в Кыргызстане начались после выборов
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 6 октября в ходе протестов в Кыргызстане пострадало почти 600 человек. Об этом проинформировало в Facebook министерство здравоохранения республики.

"Всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращениям 590 пострадавших, из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. Один пострадавший скончался", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибший – "неизвестный мужчина азиатской национальности".

По данным минздрава, пострадавшие поступают в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (288 человек), национальный госпиталь (164), городскую клиническую больницу Бишкека №1 (30), Чуйскую областную больницу (93) и национальный хирургический центр (15).

https://www.facebook.com/minzdravKR/posts/3360099154109384

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требуют аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) проходят политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с правоохранителями пострадали более 120 демонстрантов.

Теги: выборы, Кыргызстан, протесты, митинг, столкновения, Бишкек, пострадавшие, Минздрав, больницы, погибшие, реанимация
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