В столице Кыргызстана горел Белый дом, здание разгромлено

Из кабинетов здания, в котором работают президент Кыргызстана и парламент страны, после пожара пропали компьютеры, зал заседаний разгромлен.

После ночных протестов в столице Кыргызстана Бишкеке произошел пожар в Белом доме – здании, где работают президент и парламент страны. Возгорание началось с третьего этажа, сообщает "Радио Азаттык".

Как пишет агентство 24.kg, пожар тушили три пожарных расчета и сами митингующие. Видео очевидцы публиковали в соцсетях.

К утру его удалось погасить, но кабинеты и зал заседаний разгромлены, отмечает 24.kg. Из кабинетов пропали компьютеры, в здании разбиты стекла, с потолка течет вода.

Активисты начали выводить из "Белого дома" присутствующих, чтобы остановить дальнейший разгром.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требуют аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) проходят политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили Белый дом и добились освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева из тюрьмы.

По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадали почти 600 человек, один скончался.