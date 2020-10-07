"Одобрили только кандидатуру". В парламенте Кыргызстана опровергли назначение нового премьера

Парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру оппозиционера Садыра Жапарова на пост главы правительства. Полноценное назначение будет во время общего заседания, заявил новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов Фото: EPA

Кыргызского оппозиционера Садыра Жапарова не назначили главой правительства, парламент только представил его кандидатуру на этот пост. Об этом 6 октября заявил новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев, сообщает 24.kg.

"Мы одобрили только кандидатуру, а полноценное назначение будет во время общего заседания", – заявил Абдылдаев.

Согласно конституции Кыргызстана, бывший оппозиционер должен представить программу и состав кабинета министров, только после этого парламент сможет одобрить его кандидатуру, сообщило агентство.

Ранее "Радио Азаттык" сообщало, что присутствующие на заседании парламента депутаты одобрили кандидатуру Жапарова в качестве премьера.

Прежний глава правительства Кубатбек Боронов подал президенту прошение об отставке на фоне массовых уличных протестов, информирует 24.kg.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало почти 600 человек, один скончался.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов. Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.