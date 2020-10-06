Президент Кыргызстана о ситуации в стране: Я – легитимный президент, и от меня тоже многое зависит

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал все политические силы страны вернуть ситуацию в правовое русло.

Жээнбеков: Необходимо сесть за стол переговоров и вернуть ситуацию в правовое русло Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в интервью кыргызской службе ВВС заявил, что остается "легитимным президентом" страны, который должен сыграть роль арбитра в сложившейся ситуации в стране.

"Координационный совет пытается вернуть ситуацию в правовое русло, я призываю к этому и готов оказать свою помощь. Я – легитимный президент, и от меня тоже многое зависит", – подчеркнул Жээнбеков.

На вопрос журналиста, возможно ли было предотвратить последние события, президент сказал: "Стало очевидным, что акции протеста были комплексными мероприятиями, которые готовились заранее. На митинги нужны большие средства. Координация, организация акции требуют больших ресурсов... Произошло то, что произошло. Сейчас необходимо сесть за стол переговоров и вернуть ситуацию в правовое русло. Будут делить должности или проведут новые выборы – все нужно сделать в правовом поле".

Он высказал мнение, что целью определенных политических сил является дестабилизация страны, а как следствие – устранение президента.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требуют аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) проходят политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента и добились освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Позже адвокаты экс-президента заявили, что суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало почти 600 человек, один скончался.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.