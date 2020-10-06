ГОРДОН
 
 
Евгений Кузьменко
Евгений Кузьменко

Украинский журналист.

 

все материалы автора

Умиляет диванное подначивание белорусов: "А ну быстро на штурм администрации Луки". Подумаешь, тысяча трупов туда, тысяча сюда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Умиляет это диванное подначивание белорусов: мол, почему не как киргизы? А ну быстро на штурм администрации Луки, что за трусы с шариками?

Ну и что, что Лука по-настоящему отмороженный и будет стрелять без колебаний? Подумаешь, тыща трупов туда, тыща трупов сюда. И что с того, что там ФСБ с Нацгвардией уже в деле по полной программе?

Такое впечатление, что в феврале 2014 на штурм Банковой шел весь Facebook и только случайно не погиб, как Небесная сотня. Зато теперь готов провести для бесталанных белорусов онлайн-семинар по революционной отваге.

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, Facebook, Кыргызстан, протесты, Небесная сотня, ФСБ, штурм, революция, Евгений Кузьменко, блогеры, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить
Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить G
Елена ПОСКАННАЯ
  "Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное
  "Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"
В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу
Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу
"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость
"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость
Участник Little Big Лиссов показал новорожденного сына
Участник Little Big Лиссов показал новорожденного сына
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
Джамала показала селфи с мужем
Джамала показала селфи с мужем
"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына
"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS