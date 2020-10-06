Умиляет диванное подначивание белорусов: "А ну быстро на штурм администрации Луки". Подумаешь, тысяча трупов туда, тысяча сюда

Умиляет это диванное подначивание белорусов: мол, почему не как киргизы? А ну быстро на штурм администрации Луки, что за трусы с шариками?

Ну и что, что Лука по-настоящему отмороженный и будет стрелять без колебаний? Подумаешь, тыща трупов туда, тыща трупов сюда. И что с того, что там ФСБ с Нацгвардией уже в деле по полной программе?

Такое впечатление, что в феврале 2014 на штурм Банковой шел весь Facebook и только случайно не погиб, как Небесная сотня. Зато теперь готов провести для бесталанных белорусов онлайн-семинар по революционной отваге.

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора