Протестующие в Кыргызстане назначили "народного мэра" Бишкека

Протестующие в столице Кыргызстана Бишкеке заблокировали мэрию провозгласили и новым мэром Жоошбека Коеналиева, который баллотировался в парламент от партии "Республика". Действующий городской голова Азиз Суракматов подал в отставку.

Протестующие в столице Кыргызстана Бишкеке провозгласили новым мэром Жоошбека Коеналиева, который баллотировался в депутаты парламента от партии "Республика", сообщает "АКИpress".

Коеналиев сказал, что его называют "народным мэром".

"Вчера во время беспорядков меня позвали и народ провозгласил меня мэром", – сказал он во время общения с журналистами, которое транслировало издание Tazabek.

Провозглашение произошло после того, как группа неизвестных перекрыла вход в мэрию, пишет агентство. "Интерфаксу" в горсовете рассказали, что речь идет о 30 сторонниках оппозиционных партий.

Корреспонденту "Интерфакса" в мэрии дали пресс-релиз, где сказано, что Коеналиев избран "народным мэром" до момента назначения нового, которое должно пройти согласно законодательству.

Действующий мэр города Азиз Суракматов подал в отставку, сообщила советник главы столичного муниципалитета Гуля Алмамбетова в Facebook.

После парламентских выборов, которые прошли 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) проходят политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание, где работают парламент и президент страны. После беспорядков там вспыхнул пожар, помещения разгромлены.

Митингующие добились освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева из тюрьмы.

По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадали почти 600 человек, один скончался.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.