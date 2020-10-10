В Кыргызстане назначили премьер-министра. Он сразу назвал Россию основным партнером

Все 120 депутатов Жогорку Кенеша проголосовали за избрание Садыра Жапарова на пост нового премьер-министра. Новый премьер успел назвать Россию главным стратегическим партнером.

Парламент Кыргызстана в субботу, 10 октября, избрал киргизского оппозиционера Садыра Жапарова на пост нового премьер-министра страны, сообщает "Радио Азаттык".

Кандидатуру Жапарова все 120 депутатов Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) поддержали единогласно, как и программу, состав и структуру правительства.

Жапаров был единственным кандидатом на должность премьер-министра. Он заявил, что в связи со сложившейся ситуацией состав правительства менять не будет.

Новый премьер Кыргызстана уже определил основного стратегического партнера – Россию. По его словам, киргизско-российские отношения начали развиваться "очень давно", сообщает российское агентство ТАСС.

Жапаров – бывший депутат Жогорку Кенеша. В 2017 году суд в Бишкеке признал его виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году с требованием национализировать золоторудное месторождение Кумтор и захвате в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева, пишет "Радио Азаттык".

Жапарова приговорили к 11 с половиной годам заключения в колонии усиленного режима. Его освободили демонстранты в ночь на 6 октября. В ту же ночь был освобожден отбывавший 11-летнее тюремное заключение по обвинению в коррупции экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Перед началом сегодняшнего парламентского заседания его снова арестовали.

Жапарова 6 октября пытались назначить премьер-министром Кыргызстана. Это привело к расколу в оппозиции и образованию двух народных координационных советов. 9 октября на центральной площади в Бишкеке произошли столкновения между сторонниками Атамбаева и приверженцами оппозиционера Омурбека Бабанова с поддерживающими Жапарова. После этого Атамбаев заявил, что в его машину стреляли.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание, где работают парламент и президент страны. После беспорядков там вспыхнул пожар, помещения разгромлены.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в связи с последними событиями 9 октября подписал указ о введении чрезвычайного положения в Бишкеке.