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Президент Кыргызстана ввел сегодня в Бишкеке чрезвычайное положение

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице. Такое решение он пояснил "ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей".

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В Бишкеке несогласные с результатами парламентских выборов вышли на протесты
В Бишкеке несогласные с результатами парламентских выборов вышли на протесты
Фото: ЕРА

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении на территории Бишкека чрезвычайного положения, сообщили в его пресс-службе. 

Такое решение Жээнбеков принял "в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, (...) исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности".

Комендантом Бишкека назначили замминистра внутренних дел Кыргызстана Алмазбека Орозалиева.

Режим чрезвычайного положения подразумевает комендантский час, особый режим въезда и выезда, а также запрещает зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, рассказали в администрации Жээнбекова.

В министерстве внутренних дел страны уточнили время ввода режима: с 20.00 9 октября до 8.00  21 октября по местному времени.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Сегодня он сообщил про обстрел своей машины. До нападения на центральной площади в Бишкеке подрались сторонники Атамбаева и оппозиционера Омурбека Бабанова с поддерживающими другого кыргызского оппозиционера Садыра Жапарова.

Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министра Кубатбек Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотят избрать правительство народного доверия.

7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента. Жээнбеков сегодня подписал указ, которым отправил в отставку правительство страны и премьер-министра Боронов.

Теги: выборы, Кыргызстан, чрезвычайное положение, столкновения, комендантский час, нападение, Алмазбек Атамбаев, массовые мероприятия, Бишкек, Сооронбай Жээнбеков, протесты в Кыргызстане
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