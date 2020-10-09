Президент Кыргызстана ввел сегодня в Бишкеке чрезвычайное положение

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице. Такое решение он пояснил "ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей".

В Бишкеке несогласные с результатами парламентских выборов вышли на протесты Фото: ЕРА

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении на территории Бишкека чрезвычайного положения, сообщили в его пресс-службе.

Такое решение Жээнбеков принял "в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, (...) исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности".

Комендантом Бишкека назначили замминистра внутренних дел Кыргызстана Алмазбека Орозалиева.

Режим чрезвычайного положения подразумевает комендантский час, особый режим въезда и выезда, а также запрещает зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, рассказали в администрации Жээнбекова.

В министерстве внутренних дел страны уточнили время ввода режима: с 20.00 9 октября до 8.00 21 октября по местному времени.