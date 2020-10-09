В Бишкеке обстреляли машину экс-президента Атамбаева

На бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева совершили нападение. Его автомобиль обстреляли боевыми пулями, сообщила советница политика Кундуз Жолдубаева.

Атамбаев говорил, что на него готовится покушение Фото: ЕРА

Во время акций протеста в Бишкеке обстреляли машину бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Видеозапись с комментариями о случившемся опубликовала его советница Кундуз Жолдубаева 9 октября в Facebook.

"В машину экс-президента стреляли боевыми пулями. Алмазбек Шаршенович не пострадал", – написала она.

На видео несколько людей, в том числе сам Атамбаев, осматривают следы от пуль на передней правой двери автомобиля.

"Это боевые патроны. Это, конечно, Mercedes. Пробить невозможно, немецкая машина", – комментирует Атамбаев.

На вопрос, была ли это попытка ликвидировать его, политик ответил: "Ну а как ты думаешь?" По его версии, на него готовилось покушение.

На другом видео Атамбаев обещает остаться с народом.

"Это моя земля, моя родина. За ее будущее погибают люди", – сказал он.

До нападения на Атамбаева сегодня на центральной площади в Бишкеке произошли столкновения между его сторонниками и приверженцами оппозиционера Омурбека Бабанова с поддерживающими другого кыргызского оппозиционера Садыра Жапарова, сообщает портал 24.kg.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министра Кубатбек Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотят избрать правительство народного доверия.

6 октября новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев заявил после сообщений в СМИ о заседании о назначении Жапарова премьером, что его не назначили, а только представили в качестве кандидата на этот пост.

7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ, которым отправил в отставку правительство страны и премьер-министра Боронов.