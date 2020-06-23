Экс-президента Кыргызстана приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Как сообщает издание 24.kg, приговор 23 июня огласил судья Первомайского районного суда Бишкека Эмильбек Каипов.

Судья признал экс-президента виновным "в организации коррупции" и постановил конфисковать имущество Атамбаева.

Издание пишет, что всего в деле – 19 обвиняемых. Среди них – врачи и лаборант, поставившие диагноз Батукаеву, что позволило ему выйти из тюрьмы по состоянию здоровья в 2013 году. После этого он уехал в Чечню.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".