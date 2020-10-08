В Кыргызстане сообщили об исчезновении президента, пресс-служба Жээнбекова заявила, что он остается в Бишкеке

Заместитель главы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Он подчеркнул, что "в целях безопасности" было принято решение закрыть границу.

В Кыргызстане сообщили об исчезновении президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова. Об этом в комментарии российскому агентству "Интерфакс" сказал замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Жээнбеков несколько раз записывал видеообращения, однако где именно это происходило, неизвестно.

Суваналиев считает, что лидеры страны находятся "в конспиративных местах". Он подчеркнул, что "в целях безопасности" было принято решение закрыть границу.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева в свою очередь сказала агентству, что Жээнбеков находится в Бишкеке и "лично проводит переговоры с политическими силами".

Она добавила, что президент пытается вернуть обстановку в стране в правовое русло.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана на утро 7 октября, в ходе столкновений пострадали как минимум 768 человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Кубатбек Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены не признают премьер-министра, предложенного парламентом страны, и хотят избрать правительство народного доверия.

7 октября оппозиционные депутаты в парламенте инициировали процедуру импичмента президента страны.