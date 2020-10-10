Экс-президента Кыргызстана Атамбаева, которого освободили протестующие, снова задержали

Протестующие освободили экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в ночь на 6 октября. Правоохранители снова задержали его 10 октября по обвинению в организации массовых беспорядков.

Сотрудники правоохранительных органов 10 октября задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на заявление Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

Атамбаев задержан в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.

"В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления", – отметили в комитете.

23 июня 2020 года Атамбаева, который в 2011–2017 годах был президентом Кыргызстана, приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Он вышел на свободу в ночь на 6 октября. Экс-президента выпустили из захваченного демонстрантами здания Государственного комитета национальной безопасности в Бишкеке. Как пишет "Радио Азаттык", Атмабаев находился в СИЗО, так как 2 сентября ему избрали меру пресечения по другому делу – о событиях в селе Кой-Таш. Днем 6 октября суд в Бишкеке отправил Атамбаева под домашний арест.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание, где работают парламент и президент страны. После беспорядков там вспыхнул пожар, помещения разгромлены.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.