ООН выразила обеспокоенность ситуацией в Кыргызстане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с бывшим президентом Кыргызстана Розой Отунбаевой выразил желание получать информацию о ситуации в стране из первых рук. Отунбаева заявила, что Гутерриш на стороне граждан Кыргызстана.

ООН выразила обеспокоенность происходящим в Кыргызстане и призывает жителей страны воздерживаться от насилия. Такое заявление организация разместила в Twitter 9 октября.

"До тех пор, пока не будет достигнуто решение путем переговоров, мы призываем кыргызстанцев поддерживать верховенство закона в стране, продолжать проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия", – заявили в ООН.

ООН по-прежнему очень обеспокоена ситуацией в Кыргызской Республике. До тех пор, пока не будет достигнуто решение путем переговоров, мы призываем кыргызстанцев поддерживать верховенство закона в стране и продолжать проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия. pic.twitter.com/Kz8ziwgpmB — ООН (@UnitedNationsRU) October 9, 2020

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман внимательно следит за ситуацией и находится на связи с официальными лицами Кыргызстана, чтобы понять, как можно помочь стране найти мирный выход из ситуации, заявили в ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонной беседе с бывшим президентом Кыргызстана Розой Отунбаевой выразил желание получить информацию о ситуации в Кыргызстане из первых рук.

Отунбаева в интервью "Радио Азаттык" подтвердила эту информацию и объяснила, что Гутерриш поддерживает граждан Кыргызстана.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Сегодня он сообщил про обстрел своей машины. До нападения на центральной площади в Бишкеке подрались сторонники Атамбаева и оппозиционера Омурбека Бабанова с поддерживающими другого кыргызского оппозиционера Садыра Жапарова.

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в связи с последними событиями 9 октября подписал указ о введении чрезвычайного положения в Бишкеке.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министра Кубатбек Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотят избрать правительство народного доверия.

7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента. Жээнбеков сегодня подписал указ, которым отправил в отставку правительство страны и премьер-министра Боронов.