В Кыргызстан для переговоров с президентом Жээнбековым прибыл замглавы администрации Путина Козак

12 октября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который приехал в Кыргызстан по поручению Владимира Путина, встретился с президентом Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Садыром Жапаровым.

В Кыргызстан по поручению президента РФ Владимира Путина приехал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

"С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кыргызстан и Россия – союзники и стратегические партнеры, а также являются членами Организация договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества", – напомнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что с началом протестов в Кыргызстане российская сторона "выражала беспокойство и предлагала свою помощь".

Встреча Жээнбекова с Козаком состоялась 12 октября. В ней принял участие новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

10 октября на заседании парламента киргизского оппозиционера Жапарова избрали на пост нового премьер-министра страны. Новый премьер сразу назвал Россию главным стратегическим партнером.