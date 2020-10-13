ГОРДОН
 
 
МИР

Экс-президента Кыргызстана Атамбаева после освобождения под домашний арест снова вернули в СИЗО

Судья, подписавший ранее распоряжение об изменении меры пресечения экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву на домашний арест, заявил, что сделал это под давлением.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Атамбаев опять находится в СИЗО
Атамбаев опять находится в СИЗО
Фото: ЕРА

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева вернули в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности в рамках дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сегодня написало издание 24.kg со ссылкой на пресс-центр комитета.

"Во время событий в ночь на 6 октября судья Первомайского районного суда Бишкека под давлением подписал постановление об изменении меры пресечения. По данному факту межведомственной следственной группой расследуется досудебное производство и рассматривается вопрос об отмене этого постановления", – заявили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.

Там напомнили, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело по событиям в селе Кой-Таш в 2019 году. 

23 июня 2020 года Атамбаева, который в 2011–2017 годах был президентом Кыргызстана, приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева.

Он вышел на свободу в ночь на 6 октября. Экс-президента выпустили из захваченного демонстрантами здания Государственного комитета национальной безопасности в Бишкеке. Как пишет "Радио Азаттык", Атмабаев находился в СИЗО, так как 2 сентября ему избрали меру пресечения по другому делу – о событиях в селе Кой-Таш. Днем 6 октября суд в Бишкеке отправил Атамбаева под домашний арест. 10 октября его снова задержали.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание, где работают парламент и президент страны. После беспорядков там вспыхнул пожар, помещения разгромлены.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Теги: Кыргызстан, СИЗО, арест, Алмазбек Атамбаев, уголовное дело, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кандидат в мэры Киева Притула рассказал, что будет делать, если проиграет выборы
  Кандидат в мэры Киева Притула рассказал, что будет делать, если проиграет выборы
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Потап показал, как Каменских встретила его после тренировки
Потап показал, как Каменских встретила его после тренировки
Деббуз вместо Ришара. Во Франции переснимут фильм "Игрушка"
Деббуз вместо Ришара. Во Франции переснимут фильм "Игрушка"
"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей
"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей
Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом
Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело
"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело
"Он такой веселый", "Никогда не видели Чарльза таким счастливым, как сейчас". В сети комментируют визит принца Чарльза к военнослужащим
"Он такой веселый", "Никогда не видели Чарльза таким счастливым, как сейчас". В сети комментируют визит принца Чарльза к военнослужащим
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер в новом клипе облизала собаку. Видео
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер в новом клипе облизала собаку. Видео
"Девочка на себя не похожа", "А вы сами наносите макияж дочери?!" Фаны Киркорова обсуждают его дочь
"Девочка на себя не похожа", "А вы сами наносите макияж дочери?!" Фаны Киркорова обсуждают его дочь
"Он украл мое сердце". Энистон показала нового члена семьи, которого взяла из приюта
"Он украл мое сердце". Энистон показала нового члена семьи, которого взяла из приюта
"Спасибо за это чудо". 71-летний Грачевский впервые показал шестимесячного сына
"Спасибо за это чудо". 71-летний Грачевский впервые показал шестимесячного сына
"Ничего себе, какая причеха!" Вакарчук показал фото времен студенчества и начала карьеры музыканта
"Ничего себе, какая причеха!" Вакарчук показал фото времен студенчества и начала карьеры музыканта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS