Экс-президента Кыргызстана Атамбаева после освобождения под домашний арест снова вернули в СИЗО

Судья, подписавший ранее распоряжение об изменении меры пресечения экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву на домашний арест, заявил, что сделал это под давлением.

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева вернули в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности в рамках дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сегодня написало издание 24.kg со ссылкой на пресс-центр комитета.

"Во время событий в ночь на 6 октября судья Первомайского районного суда Бишкека под давлением подписал постановление об изменении меры пресечения. По данному факту межведомственной следственной группой расследуется досудебное производство и рассматривается вопрос об отмене этого постановления", – заявили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.

Там напомнили, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело по событиям в селе Кой-Таш в 2019 году.

23 июня 2020 года Атамбаева, который в 2011–2017 годах был президентом Кыргызстана, приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева.

Он вышел на свободу в ночь на 6 октября. Экс-президента выпустили из захваченного демонстрантами здания Государственного комитета национальной безопасности в Бишкеке. Как пишет "Радио Азаттык", Атмабаев находился в СИЗО, так как 2 сентября ему избрали меру пресечения по другому делу – о событиях в селе Кой-Таш. Днем 6 октября суд в Бишкеке отправил Атамбаева под домашний арест. 10 октября его снова задержали.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание, где работают парламент и президент страны. После беспорядков там вспыхнул пожар, помещения разгромлены.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.