Спикер парламента Кыргызстана заявил об отставке, пробыв на посту пять дней

Избранный на встрече группы депутатов парламента Кыргызстана в столичном отеле "Достук" Мыктыбек Абдылдаев на сегодняшнем заседании подал в отставку.

Спикер парламента Кыргызстана, член партии "Бир бол" Мыктыбек Абдылдаев на заседании в субботу, 10 октября, объявил о сложении с себя полномочий. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

"Вы оказали мне доверие и попросили взять на себя обязанности спикера на заседании 6 октября. Я согласился и с тех пор исполнял обязанности. Но среди депутатов, в обществе, среди политических сил возникли сомнения относительно законности данного решения. Поэтому я подаю в отставку, есть легитимный вице-спикер, который может взять на себя полномочия", – сказал Абдылдаев.

После него заседание вел вице-спикер Мирлан Бакиров, депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" и лидер партии "Мекеним Кыргызстан", которая участвовала в прошедших парламентских выборах.

Сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) рассмотрит указ президента о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, изберет нового спикера и премьер-министра страны, сообщило издание.

Абдылдаева выбрали спикером 6 октября во время собрания группы депутатов Жогорку Кенеша в столичном отеле "Достук". Участники собрания назвали его "внеочередным заседанием парламента". Тогда же они одобрили на пост премьер-министра кандидатуру Садыра Жапарова.