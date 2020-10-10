Спикер парламента Кыргызстана заявил об отставке, пробыв на посту пять дней

Спикер парламента Кыргызстана, член партии "Бир бол" Мыктыбек Абдылдаев на заседании в субботу, 10 октября, объявил о сложении с себя полномочий. Об этом сообщает "Радио Азаттык".
"Вы оказали мне доверие и попросили взять на себя обязанности спикера на заседании 6 октября. Я согласился и с тех пор исполнял обязанности. Но среди депутатов, в обществе, среди политических сил возникли сомнения относительно законности данного решения. Поэтому я подаю в отставку, есть легитимный вице-спикер, который может взять на себя полномочия", – сказал Абдылдаев.
После него заседание вел вице-спикер Мирлан Бакиров, депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" и лидер партии "Мекеним Кыргызстан", которая участвовала в прошедших парламентских выборах.
Сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) рассмотрит указ президента о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, изберет нового спикера и премьер-министра страны, сообщило издание.
Абдылдаева выбрали спикером 6 октября во время собрания группы депутатов Жогорку Кенеша в столичном отеле "Достук". Участники собрания назвали его "внеочередным заседанием парламента". Тогда же они одобрили на пост премьер-министра кандидатуру Садыра Жапарова.
После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.
В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.
Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Вчера, 9 октября, он сообщил про обстрел своей машины. Сегодня его снова задержали правоохранители по обвинению в организации массовых беспорядков.
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На фоне массовых уличных протестов подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов.
Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.
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