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Спикер парламента Кыргызстана заявил об отставке, пробыв на посту пять дней

Избранный на встрече группы депутатов парламента Кыргызстана в столичном отеле "Достук" Мыктыбек Абдылдаев на сегодняшнем заседании подал в отставку.

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Абдылдаев стал спикером парламента 6 октября
Абдылдаев стал спикером парламента 6 октября
Фото: azattyk.org

Спикер парламента Кыргызстана, член партии "Бир бол" Мыктыбек Абдылдаев на заседании в субботу, 10 октября, объявил о сложении с себя полномочий. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

"Вы оказали мне доверие и попросили взять на себя обязанности спикера на заседании 6 октября. Я согласился и с тех пор исполнял обязанности. Но среди депутатов, в обществе, среди политических сил возникли сомнения относительно законности данного решения. Поэтому я подаю в отставку, есть легитимный вице-спикер, который может взять на себя полномочия", – сказал Абдылдаев.

После него заседание вел вице-спикер Мирлан Бакиров, депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" и лидер партии "Мекеним Кыргызстан", которая участвовала в прошедших парламентских выборах.

Сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) рассмотрит указ президента о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, изберет нового спикера и премьер-министра страны, сообщило издание.

Абдылдаева выбрали спикером 6 октября во время собрания группы депутатов Жогорку Кенеша в столичном отеле "Достук". Участники собрания назвали его "внеочередным заседанием парламента". Тогда же они одобрили на пост премьер-министра кандидатуру Садыра Жапарова.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Вчера, 9 октября, он сообщил про обстрел своей машины. Сегодня его снова задержали правоохранители по обвинению в организации массовых беспорядков.

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в связи с последними событиями 9 октября подписал указ о введении чрезвычайного положения в Бишкеке.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотят избрать правительство народного доверия.

Теги: Кыргызстан, депутаты, столкновения, Алмазбек Атамбаев, правоохранители, Бишкек, Сооронбай Жээнбеков, заседание, протесты в Кыргызстане
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