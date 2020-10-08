ГОРДОН
 
 
МИР

Речь о предоставлении Жээнбекову убежища в России не идет – Песков

В Кыргызстане 8 октября сообщили об исчезновении президента Сооронбая Жээнбекова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развитие ситуации в Кыргызстане вызывает у РФ обеспокоенность, но не подтвердил информацию о том, что Жээнбеков может находиться в России.

Песков: Давайте не будем заниматься эвентуальными рассуждениями
Песков: Давайте не будем заниматься эвентуальными рассуждениями
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 октября на пресс-конференции в Москве заявил, что ситуация в Кыргызстане напоминает бардак и хаос. Об этом сообщил корреспондент "Униан".

"Развитие ситуации вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Это наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и поэтому, конечно, все, что там происходит, для нас очень важно", – отметил спикер Кремля.

Песков сказал, что у него нет информации о том, где находится президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. О предоставлении ему убежища в России речь не идет, подчеркнул пресс-секретарь.

"Давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не будем заниматься эвентуальными рассуждениями", – сказал Песков.

Утром 8 октября замглавы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев сообщил об исчезновении Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова. По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Кубатбек Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены не признают премьер-министра, предложенного парламентом страны, и хотят избрать правительство народного доверия.

7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента страны.

Теги: Россия, Кыргызстан, Кремль, Дмитрий Песков, убежище, Сооронбай Жээнбеков, протесты в Кыргызстане
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением
Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением
Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"
Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"
"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом
"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом
Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелиста и Тарлингтон сыграют самих себя в сериале "Супермодели"
Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелиста и Тарлингтон сыграют самих себя в сериале "Супермодели"
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой
"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой
Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol
Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио
  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио
В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"
"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS