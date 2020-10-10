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Парламент Кыргызстана не утвердил чрезвычайное положение в Бишкеке. СМИ пишут о блокпостах на улицах

Утверждение указа президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке не включили в повестку дня сегодняшнего заседания парламента. Если в течение трех суток депутаты не утвердят указ, он автоматически утратит силу.

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На некоторых улицах Бишкека уж появились блокпосты с военными
На некоторых улицах Бишкека уж появились блокпосты с военными
Фото: EPA

Парламент Кыргызстана на заседании в субботу, 10 октября, не утвердил указ президента о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, сообщило издание 24.kg со ссылкой на экс-спикера парламента Мыктыбека Абдылдаева.

Утверждение указа президента о введении режима ЧП в Бишкеке не включили в повестку дня внеочередного заседания Жогорку Кенеша (парламента), говорится в сообщении.

Если парламент в течение трех дней не утвердит чрезвычайное положение в столице, указ автоматически теряет силу, уточнил Абдылдаев.

Пока документ не пройдет все необходимые процедуры, он считается недействительным, подчеркнул он.

В то же время на нескольких улицах Бишкека установили блокпосты. Ограничения на въезд и выезд из столицы Кыргызстана вводят с 21.00 до 5.00 по местному времени для всех граждан, за исключением государственных и муниципальных служащих, которые "способствуют деятельности комендатуры города", сообщило 24.kg.

Блокпосты сотрудников МВД и военных расположены и на трассе, ведущей в международный аэропорт "Манас". В пресс-службе аэропорта 24.kg заверили, что это не повлияет на работу воздушной гавани. Во время действия комендантского часа пассажиров, следующих из аэропорта и в аэропорт через блокпосты, будут пропускать по билетам и паспортам.

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вчера подписал указ о введении на территории Бишкека чрезвычайного положения "в связи со сложившейся ситуацией в стране".

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

Сегодня на заседании парламента киргизского оппозиционера Садыра Жапарова избрали на пост нового премьер-министра страны.

Теги: Кыргызстан, чрезвычайное положение, аэропорт, военные, блокпост, комендатура, парламент, Бишкек, ограничения, Сооронбай Жээнбеков, протесты в Кыргызстане
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