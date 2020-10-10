Парламент Кыргызстана не утвердил чрезвычайное положение в Бишкеке. СМИ пишут о блокпостах на улицах

Утверждение указа президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке не включили в повестку дня сегодняшнего заседания парламента. Если в течение трех суток депутаты не утвердят указ, он автоматически утратит силу.

На некоторых улицах Бишкека уж появились блокпосты с военными Фото: EPA

Парламент Кыргызстана на заседании в субботу, 10 октября, не утвердил указ президента о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, сообщило издание 24.kg со ссылкой на экс-спикера парламента Мыктыбека Абдылдаева.

Утверждение указа президента о введении режима ЧП в Бишкеке не включили в повестку дня внеочередного заседания Жогорку Кенеша (парламента), говорится в сообщении.

Если парламент в течение трех дней не утвердит чрезвычайное положение в столице, указ автоматически теряет силу, уточнил Абдылдаев.

Пока документ не пройдет все необходимые процедуры, он считается недействительным, подчеркнул он.

В то же время на нескольких улицах Бишкека установили блокпосты. Ограничения на въезд и выезд из столицы Кыргызстана вводят с 21.00 до 5.00 по местному времени для всех граждан, за исключением государственных и муниципальных служащих, которые "способствуют деятельности комендатуры города", сообщило 24.kg.

Блокпосты сотрудников МВД и военных расположены и на трассе, ведущей в международный аэропорт "Манас". В пресс-службе аэропорта 24.kg заверили, что это не повлияет на работу воздушной гавани. Во время действия комендантского часа пассажиров, следующих из аэропорта и в аэропорт через блокпосты, будут пропускать по билетам и паспортам.

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вчера подписал указ о введении на территории Бишкека чрезвычайного положения "в связи со сложившейся ситуацией в стране".

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

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