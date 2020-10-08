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Президент Кыргызстана заявил что готов к диалогу со всеми, в том числе с объявившим себя премьером Жапаровым

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов к диалогу со всеми политическими силами в стране.

4 октября, после парламентских выборов, в Бишкеке вспыхнули протесты
4 октября, после парламентских выборов, в Бишкеке вспыхнули протесты
Фото: EPA

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 8 октября сообщил, что готов к диалогу со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова, который обьявил себя премьер-министром страны. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. 

По ее словам, глава государства возложил большие возможности по легитимизации процессов в Кыргызстане на выдвинутого частью депутатов на пост торага Мыктыбека Абдылдаева. 

Стамалиева добавила, что Жээнбеков не принял отставку премьер-министра Кубатбека Боронова, поскольку  к нему на подпись не поступало соответствующее заявление

Утром 8 октября замглавы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев сообщил об исчезновении Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова. По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Пресс-секретарь президента  Стамалиева сказала, что Жээнбеков находится в Бишкеке и "лично проводит переговоры с политическими силами".

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотят избрать правительство народного доверия.

6 октября новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев заявил, после сообщений в СМИ заседании о назначении Жапарова премьером, что его не назначили, а только представили в качестве кандидата на этот пост. 

7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Теги: оппозиция, Кыргызстан, правительство, отставка, парламент, Сооронбай Жээнбеков, протесты в Кыргызстане
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