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"Главная причина – внешняя". Лукашенко объяснил протесты в Беларуси

Западные партнеры Беларуси "слишком активизировавшись, переборщили" с оценкой ситуации в стране, считает действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Лукашенко назвал Беларусь "тихой, спокойной страной"
Лукашенко назвал Беларусь "тихой, спокойной страной"
Фото: ЕРА

Протесты в Беларуси связаны с влиянием из-за границы. Об этом 15 октября на встрече с гендиректором Организации договора о коллективной безопасности Станиславом Засем заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его сайт.

"Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина – внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы – люди умные, разберутся в этом плане", – сказал действующий президент Беларуси.

По его словам, "западные, как принято говорить, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси".

"Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся", – отметил Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и вопреки законодательству – не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Ряд стран ввели персональные санкции против белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, акции протеста, протесты в Беларуси
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